Saraybosna yakınlarında İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı protesto düzenlendi

Güncelleme:
Bosna Hersek'in Hadzici şehrinde düzenlenen gösteride yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve soykırım iddialarına dikkat çekmek için bir araya geldi. Protestocular, Filistin bayrağı ile 'soykırım' mesajları taşıyarak uluslararası topluma çağrı yaptı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna yakınlarındaki Hadzici'de toplanan yüzlerce kişi İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek için gösteri düzenledi.

Başkent yakınlarındaki Hadzici'de toplanan kalabalık "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşırken, İsrail'in Gazze'de öldürüldüğü kadın, çocuk ve yaşlıları temsilen parklara oyuncak, başörtüsü ve ayakkabı bıraktı.

Bosna Hersek'teki Filistin Birliği, ASUS İşbirliği ve Çevre Derneği ile Bosna Hersek-Filistin Dostluk Derneği tarafından düzenlenen gösteride Filistin bayrağı üzerine "soykırım" yazısı da yansıtıldı.

Kalabalık, "Özgür Filistin", "Çocuklar için yaşam" yazılı dövizler taşırken, uluslararası topluma somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
