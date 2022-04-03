SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu - Haberler

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SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu

AA - Yunus Okur - Güncel
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Şehir sokağından görüntü Başçarşı'dan görüntüler Başçarşı'da ustaların geleneksel bakır işlemeciliği yaptığı sokaktan ve iş yerinde görüntüler Başçarşı Camisi Gazi Hüsrev Bey Müzesi Gazi Hüsrev Bey Camisi Gençlerin ilahi seslendirmesi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en...

Şehir sokağından görüntü

Başçarşı'dan görüntüler

Başçarşı'da ustaların geleneksel bakır işlemeciliği yaptığı sokaktan ve iş yerinde görüntüler

Başçarşı Camisi

Gazi Hüsrev Bey Müzesi

Gazi Hüsrev Bey Camisi

Gençlerin ilahi seslendirmesi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından tarihi Başçarşı'da, Ramazan'ın gelişiyle manevi bir hava yaşanıyor.

Kentteki tarihi camileri namaz vakitlerinde dolduran ve ibadet edip dua eden Müslümanlar, birbirlerinin Ramazan'ını tebrik etti.

SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu

SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu

SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu

AA / Yunus Okur - Güncel

Saraybosna, Osmanlı, Gazi, Güncel, Haberler

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