SARAYBOSNA - Osmanlı çarşısında Ramazan coşkusu
AA - Yunus Okur - Güncel
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Şehir sokağından görüntü Başçarşı'dan görüntüler Başçarşı'da ustaların geleneksel bakır işlemeciliği yaptığı sokaktan ve iş yerinde görüntüler Başçarşı Camisi Gazi Hüsrev Bey Müzesi Gazi Hüsrev Bey Camisi Gençlerin ilahi seslendirmesi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en...
Şehir sokağından görüntü
Başçarşı'dan görüntüler
Başçarşı'da ustaların geleneksel bakır işlemeciliği yaptığı sokaktan ve iş yerinde görüntüler
Başçarşı Camisi
Gazi Hüsrev Bey Müzesi
Gazi Hüsrev Bey Camisi
Gençlerin ilahi seslendirmesi SARAYBOSNA - Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından tarihi Başçarşı'da, Ramazan'ın gelişiyle manevi bir hava yaşanıyor.
Kentteki tarihi camileri namaz vakitlerinde dolduran ve ibadet edip dua eden Müslümanlar, birbirlerinin Ramazan'ını tebrik etti.