Saraybosna Film Festivali Başlıyor: Kırmızı Halı Töreni Hazırlıkları Sürüyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Saraybosna Film Festivali (SFF) yarınki kırmızı halı töreniyle başlayacak.

Başkent Saraybosna'daki Ulusal Tiyatro binasında gerçekleşecek festivalin açılış töreni için geleneksel motifleri üzerinde barındıran "kırmızı halı" hazırlanırken, törende bölge ve uluslararası sinema dünyasından çok sayıda isim bir araya gelecek.

Festivalin açılışı Bosna Hersekli yönetmen Dino Mustafic'in "Paviljon" filmiyle yapılacak.

Saraybosna'nın en önemli kültür sanat etkinliklerinden birisi olan SFF'de "Saraybosna'nın Kalbi" ödülü için farklı kategorilerde 50 film yarışacak.

Festivalin "En İyi Kısa Film" kategorisinde Rabia Özmen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Prosedür" isimli kısa film de yarışacak. SFF'de dünya prömiyerini yapması beklenen "Prosedür" filmi, festival kapsamındaki Avrupa Film Akademisi ödülüne de aday gösterildi.

SFF'deki "En İyi Öğrenci Filmi" kategorisinde de Asya Günen yönetmenliğindeki Türk yapımı "Sırtüstü" filmi de yarışacak.

"Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü ise bu yıl İtalyan yönetmen Paolo Sorrentino, ABD'li oyuncu Willem Dafoe, İsveçli aktör Stellan Skarsgard ve İngiliz oyuncu Ray Winstone'a takdim edilecek.

Saraybosna, 22 Ağustos'a kadar devam edecek festivalde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacak.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve 30 yıldır devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenberg ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman ve 2024'te Meg Ryan'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da festivalde ödül aldı.