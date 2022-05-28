SARAYBOSNA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti - Haberler

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SARAYBOSNA - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

AA - Denis Zuberi - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gelişi Dua Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin başında dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın gelişi

Dua Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ile Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret ederek, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrinin başında dua etti.

AA / Denis Zuberi - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Saraybosna Ali Erbaş dua Güncel Haberler

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