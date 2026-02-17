Saraybosna'daki Tramvay Kazasının Ardından Protestolar Devam Ediyor

SARAYBOSNA, 17 Şubat (Xinhua) -- Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bir öğrencinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin yaralandığı tramvay kazasının ardından başlayan protestolar dört gündür devam ediyor.

Bosna Hersek Ulusal Müzesi önünde toplanan göstericiler, hayatını kaybeden kişinin ailesine ve yaralılara desteklerini ifade etmek amacıyla Saraybosna Genel Hastanesi'ne kadar yürüyüş düzenledi.

Protestolara katılan binlerce kişi sorumlulardan hesap sorulması ve adaletin hızla yerini bulması çağrısında bulundu. Protestolarda soruşturmanın tam anlamıyla şeffaf şekilde yürütülmesi, güvenli olmayan araçların trafikten çekilmesi, sistemin sorumluların yargı önünde hesap vermesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve güvenli ve yüksek kaliteli bir toplu taşıma sisteminin oluşturulması şeklinde başlıca dört talep dile getirildi.

12 Şubat'ta hızlı seyreden bir tramvayın raydan çıkarak istasyona çarptığı kazada 23 yaşındaki bir üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, ikisi ağır birçok kişi de yaralanmıştı.

Saraybosna Kantonu Başbakanı Nihad Uk, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine pazar günü istifa etti.

Tramvay filosunu modernize etmeye çalışan Saraybosna'da bazıları 40-60 yıllık çok sayıda eski, ikinci el tramvay, yeni araçlarla birlikte hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: Xinhua