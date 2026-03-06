Haberler

Bağcılar Belediyesi, Saraybosna'da iftar programı düzenledi

Bağcılar Belediyesi tarafından Saraybosna'da düzenlenen 'kardeşlik iftarı' programına yüzlerce Bosna Hersekli ve turist katıldı. İftar, Edhem Mulabdic Okulu'nda gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bağcılar Belediyesi tarafından "kardeşlik iftarı" düzenlendi.

Saraybosna'daki Edhem Mulabdic Okulunun spor salonunda düzenlenen iftar programına, yüzlerce Bosna Hersekli katıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar organizasyonuna şehirdeki turistler de ilgi gösterdi.

Programda, Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Yılmaz, Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Umut Durak ile yerel yetkililer de hazır bulundu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi. Medrese öğrencileri de Boşnakça ve Türkçe ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
