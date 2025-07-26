Saraybosna'da Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi

Saraybosna'da Gazze İçin Dayanışma Yürüyüşü Düzenlendi
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Gazze'deki insani duruma dikkat çekmek için bir yürüyüş gerçekleştirildi. Katılımcılar, büyük bir Filistin bayrağı taşıyarak gösteri yaptı ve çeşitli sloganlarla Filistin'e destek verdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'deki kötüleşen insani duruma dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Saraybosna'daki Başçarşı Meydanı'nda toplanan grup, Saraybosna Çocukları Anıtı'na yürüyerek Filistin ile dayanışma mesajı verdi.

Büyük bir Filistin bayrağı taşıyan grup, "Gazze açlıktan ölüyor, dünya seyrediyor", "Özgür Filistin", "Masum çocukları öldürmeye son" ve "Gazze'deki çocuklar açlık çekiyor" yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcılar, daha sonra İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze'de kötüleşen insani duruma ve yapılan soykırıma dikkati çekmek amacıyla ellerine aldıkları tencere, tava ve çeşitli mutfak aletleriyle gürültü çıkardı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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