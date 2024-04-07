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Saraybosna'da Filistin'e Destek Gösterisi Yapıldı

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Saraybosna'nın hafızası olarak bilinen tarihi Vijecnica Kütüphanesi karşısında toplanan yüzlerce gösterici, Gazze'ye destek mesajları verdi.

Göstericiler, Filistin ve Bosna Hersek bayrakları açarak, "Özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Gazze'de öldürülen çocukları temsilen kanlı kefenlerin sergilendiği gösteride, üzerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un fotoğrafının olduğu "AB soykırımı destekliyor" yazılı pankart dikkatleri çekti.

"Sesimi yükselterek Filistin halkına bir umut ışığı vermek benim ahlaki zorunluğum"

Göstericilerden Belma Buljina AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 ay önce aynı yerde yapılan gösteriye katıldığını belirterek, "6 ay sonra çok daha korkunç kötülüklere şahit oluyoruz. Bugün buraya gelmek ve sesimi yükselterek Filistin halkına bir umut ışığı vermek benim ahlaki zorunluğum." dedi.

Buljina, dünyanın her yerinde Gazze'de yaşananlara tepki gösterilmesini umduğunu ifade ederek, yaşananların durdurulması gerektiğini söyledi.

Diğer bir gösterici Filistin ve Bosna Hersekli Ekonomi Profesörü Sadi Fadda da, Gazze halkına destek vermek için gösteriye katıldığını kaydederek, "Bosna Hersek ve Filistin'de çifte standartları yaşıyoruz." diye konuştu.

Fadda, "Filistinlilerin suya, yiyeceğe ve en temel ilaçlara erişimleri yok. Açlıktan ölüyorlar, zaten onlarca çocuk açlıktan öldü. Bu tamamen insanlık dışı. Batı ise duruyor, yaşananları izliyor ve hiçbir önlem almak istemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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