Balkan Müslümanları ilk teravih için camilere akın etti

Balkanlarda müminler ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Hırvatistan'da iki yıllık Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla verilen aranın ardından müminler teravih için saf tuttu.

Müminlerin akın ettiği Zagreb Camisi'nde namazı Müftü Aziz Hasanovic kıldırdı.

Müftü Hasanovic, vaazında Müslümanları namaz kılmaya ve oruç tutmaya davet ederek "Dünya zor ve belirsiz zamanlardan geçiyor, inancımıza ve ibadetlerimize sarılalım." diye konuştu.