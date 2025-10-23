Saray'daki Kanara Kanyonu Sonbahar Güzellikleriyle Ziyaretçileri Bekliyor

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar arasında bulunan Kanara Kanyonu, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Galata Deresi'nin kenarında bulunan kanyon, meşe ve gürgen ağaçlarının sarıdan kızıla dönen yapraklarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Kanyon, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda tarih öncesi dönemlere uzanan kaya mezarları ve doğal kaya sığınaklarıyla da dikkati çekiyor.

Doğayla baş başa kalmak isteyenler için kamp yapma ve karavanla konaklama imkanı bulunan kanyon, derenin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyim yaşama fırsatı sunuyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bölgenin her mevsim farklı güzellik sunduğunu söyledi.

Özellikle sonbaharda kanyonun ayrı güzelliğe büründüğünü dile getiren Karaküçük, "Kamp, karavan, doğa yürüyüşü ve keşif yapmak isteyenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Sonbaharın renklerine bürünen ormanlar arasında huzur bulmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Karaküçük, Kanara Kanyonu'nun özellikle sonbahar aylarında doğa tutkunları için vazgeçilmez bir rota olmaya aday olduğunu kaydetti.