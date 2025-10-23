Haberler

Saray'daki Kanara Kanyonu Sonbahar Güzellikleriyle Ziyaretçileri Bekliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki Kanara Kanyonu, sonbahar renkleriyle kaplanan ormanları ve tarihi zenginlikleriyle doğa tutkunları için ideal bir yer. Kamp ve doğa yürüyüşü imkanı sunan kanyon, huzurlu bir deneyim yaşamak isteyenleri bekliyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar arasında bulunan Kanara Kanyonu, doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Galata Deresi'nin kenarında bulunan kanyon, meşe ve gürgen ağaçlarının sarıdan kızıla dönen yapraklarıyla ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Kanyon, sadece doğal güzelliğiyle değil, aynı zamanda tarih öncesi dönemlere uzanan kaya mezarları ve doğal kaya sığınaklarıyla da dikkati çekiyor.

Doğayla baş başa kalmak isteyenler için kamp yapma ve karavanla konaklama imkanı bulunan kanyon, derenin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyim yaşama fırsatı sunuyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bölgenin her mevsim farklı güzellik sunduğunu söyledi.

Özellikle sonbaharda kanyonun ayrı güzelliğe büründüğünü dile getiren Karaküçük, "Kamp, karavan, doğa yürüyüşü ve keşif yapmak isteyenler için Kanara Kanyonu fevkalade bir yer. Sonbaharın renklerine bürünen ormanlar arasında huzur bulmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Karaküçük, Kanara Kanyonu'nun özellikle sonbahar aylarında doğa tutkunları için vazgeçilmez bir rota olmaya aday olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.