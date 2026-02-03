Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Güncelleme:
Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir üst aramasında da bir kişide sentetik uyuşturucu bulundu.

Saray ilçesinde evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel
