Tekirdağ'da asayiş
Saray ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Ayaspaşa Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir üst aramasında da bir kişide sentetik uyuşturucu bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu bulundu
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
