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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13-14 Temmuz'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.

Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13 - 14 Temmuz'da Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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