Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13-14 Temmuz'da tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Jandarma ekipleri denetim yapacak.
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 13 - 14 Temmuz'da Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır