Saray Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde Edirköy Mesire Alanı'nda Çevre Etkinliği Düzenledi

Saray Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Edirköy Mesire alanında çevre etkinliği düzenledi. Çevre bilincinin vurgulandığı etkinlikte, öğrencilere sürdürebilir gelecek için doğanın ve geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Saray Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla Edirköy Mesire alanında çevre etkinliği düzenledi. Çevre bilincinin vurgulandığı etkinlikte, öğrencilere sürdürebilir gelecek için doğanın ve geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Saray Belediyesi, 2 Haziran Cuma günü Dünya Çevre Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi. Mehmet Uygun İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu'nun katılımıyla yürütülen farkındalık etkinliğinde; atık toplama, halat çekme ve sandalye kapmaca gibi oyunlar oynandı. Çevre bilincinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, çocuklar hem eğlendi hem de çevre kirliliği ile mücadele hakkında aydınlatıldı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Saray Belediyesi Çevre Mühendisi Şebnem Ürkmez, şunları kaydetti:

"Bugün burada Dünya Çevre Günü'nü kutlamak ve çevre bilincinin önemini vurgulamak için bir araya geldik. Özellikle Edirköy Mesire alanını seçmemizin sebebi, doğada bulunmayı hepimiz çok seviyoruz. Çok acıdır ki pandemide evlerimizde kalmak zorundayken doğada bir onarım, gelişme ve büyüme gerçekleşti. İnsanlara her zaman kucak açan doğa ne yazık ki aynı özeni insanlardan göremiyor. Doğa biz insanlara nasıl nefes aldırıyorsa biz de toprağa, ağaca, çevreye, doğaya nefes aldırmalıyız, doğayı kirletmemeyi kendimize görev edinmeliyiz.

Hepimizin en büyük ortak paydası çevredir. Doğal kaynaklarımızı, temiz havayı, suyu ve toprağı paylaşıyoruz. Ancak, günümüzde yaşadığımız hızlı sanayileşme, artan nüfus ve kaynakların bilinçsizce tüketilmesi gibi faktörler çevremizi tehdit etmektedir. Çevremizi korumak, siz çocuklarımız için üzerimize düşen en büyük sorumluluğumuzdur. Bu güzel dünyayı gelecek kuşaklara temiz, sağlıklı ve sürdürebilir bir şekilde aktarmak için birlikte hareket etmeliyiz. Hepinizin çevre gününü kutluyor, çevreyi koruma konusundaki çabalarınız için teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek dileğiyle."

Saray Belediyesi Çevre Mühendisi Şebnem Ürkmez, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, günün anısına öğrencilere 'yaşayan kalem' ve doğa dostu bez çanta armağan etti.