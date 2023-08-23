Saray Belediyesi Araç Filosunu Güçlendirdi

Saray Belediyesi, ilçe halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 2 adet 2023 model Ford Transit Kamyonet ve 1 adet Ford Transit Van'ı bünyesine kattı.

Saray Belediyesi, ilçe halkına daha kaliteli hizmet sunabilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Saray Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 2 adet 2023 model Ford Transit Kamyonet ve 1 adet Ford Transit Van'ı bünyesine kattı.

Saray Belediyesi bünyesine kazandırdığı 2 adet 2023 model Ford Transit Kamyonet ve bir adet 2023 model Ford Transit Van ile araç filosunu güçlendirdiğini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Konu ile ilgili Saray Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Saray Belediyesi olarak araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde kullanılmak üzere 2 adet 2023 model Ford Transit Kamyonet ve bir adet 2023 model Ford Transit Van araçlarımızı Devlet Malzeme Ofisi'nden satın aldık. Yeni araçlarımız ilçemize hayırlı olsun."