Düsseldorf'tan getirilen şarap şişelerinde 10 kilogram uyuşturucu bulundu; 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Düsseldorf'tan gelen 2 yolcunun valizlerindeki şarap şişelerine gizlenmiş 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Risk analiz çalışmalarıyla takibe alınan şüphelilerin taşıdığı, ilk bakışta orijinal şarap izlenimi veren şişelerin dip kısmındaki kristalleşmenin fark edilmesi üzerine uyuşturucu sevkiyatı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Haziran'da Düsseldorf-Sabiha Gökçen Havalimanı seferine yönelik yürüttükleri risk analizi çalışmaları kapsamında iki kadın yolcuyu takibe aldı. Şüphelilerin valizlerinde bulunan şarap şişeleri, ilk incelemede orijinal ürün izlenimi verdi. Ancak narkotik ekipleri, şişelerin dip kısmında normal şarapta görülmesi beklenmeyen kristalleşmeyi fark etti. Bunun üzerine detaylı incelemeye alınan şişelerin, uyuşturucu madde taşımak amacıyla özel olarak hazırlandığı belirlendi. Yapılan incelemede, şüphelilerden birinin valizindeki 4 şarap şişesinde 5 kilo 250 gram, diğer şüphelinin valizindeki 4 şarap şişesinde ise 5 kilo 50 gram olmak üzere toplam 10 kilo 300 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Sıvı metamfetaminin gerçek şarap şişelerine doldurulduğu, şişelerin kapak ve etiketlerinin ise orijinalliğini koruyacak şekilde muhafaza edildiği tespit edildi. Şüphelilerin, uyuşturucuyu normal içki taşınıyormuş izlenimi vererek Türkiye'ye sokmayı amaçladığı değerlendirilirken, sevkiyat planı şişelerin dip kısmındaki kristalleşme sayesinde ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan iki kadın şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı