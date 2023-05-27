Şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ADIYAMAN - Adıyaman Besni karayolunda şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Adıyaman Besni karayolu Çermik Mevkiinde meydana geldi. Recep Salan yönetimindeki 02 ABD 337 plakalı motosiklet Adıyaman istikametinden Gaziantep'e giderken Çermik Mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet parçalara ayrılırken, sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.