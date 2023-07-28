Şarampole devrilen otomobilde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 9 yaşındaki Yakup Yüksekyayla (9) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yaralılardan durumu ağır olan Yakup Yüksekyayla, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.