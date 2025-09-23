Haberler

Şarampole Devrilen Kamyonda Sürücü Yaralandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, freninin boşalması sonucu şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kertme köyündeki taş ocağından taş yüklenen İ.K. yönetimindeki 06 GA 5652 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel
