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Sarallar Suç Örgütü Yöneticisi Ali Uğur Uzun Gözaltına Alındı

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Sarallar suç örgütünün yöneticisi olduğu iddia edilen Ali Uğur Uzun, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Uzun'un, suç örgütüyle ilişkili bir dizi suçlamayla adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

(İSTANBUL) - Sarallar suç örgütünün yöneticilerinden olduğu iddia edilen Ali Uğur Uzun, özel uçakla geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarına yönelik yürütülen çalışmalarda, kamuoyunda Sarallar olarak bilinen liderliğini İlyas (Alaattin) Saral'ın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yurt dışında bulunan örgüt yöneticisi Ali Uğur Uzun isimli şüpheli bugün İstanbul Atatürk Havalimanında yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli Ali Uğur Uzun yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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