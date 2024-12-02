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Netanyahu'nun eşi, Trump ile esirler hakkında görüştü

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğünü belirtti.

Trump ile Sara Netanyahu, Florida'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eş Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki dostluk ve ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da gündeme getirdiğini ve bu esirlerin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini Trump'a ilettiğini kaydetti.

FOTOĞRAFA TEPKİ YAĞDI

Trump ile Sara Netanyahu'nun fotoğrafına ise sosyal medyada tepki yağıyor. Bazı kullanıcılar "Katil İsrail" yorumu yaparken, bazıları da Trump'a "Bu kadınla neden görüştün?" ifadelerini kullanarak tepkisini gösterdi.

Netanyahu'nun eşi, Trump ile esirler hakkında görüştü
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKralçıplak:

Vermiş midir??

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