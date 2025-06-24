Sapanca Hastane Bahçesinde Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sapanca Hastane Bahçesinde Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde meydana gelen tartışma sonucunda silahla vurulan Ali Dursun (50) hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hastane bahçesinde çıkan tartışma sonucu silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sapanca Devlet Hastanesi bahçesine kamyonetiyle gelen Ali Dursun (50), burada karşılaştığı E.A. ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.A, aracına binen Dursun'a tabancayla ateş etti.

Aracının içinde ağır yaralanan ve hastanenin acil bölümüne kaldırılan Dursun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, hastane önünde güvenlik önlemi alındı.

Dursun'un cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Polis ekipleri, E.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu - Güncel
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