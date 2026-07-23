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Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı

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Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sapanca Gölü'nde botlarla mahsur kalan 1'i engelli 18 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. 17 kişi kendi imkanlarıyla karaya çıktı. Can kaybı yaşanmadı.

Sakarya'da açıldıkları botlarla Sapanca Gölü'nde mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı.

AFAD ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine, olumsuz hava koşullarından dolayı gölde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerce 1'i engelli 18 kişi kurtarılırken, 17 kişinin de kendi imkanlarıyla karaya çıktığı tespit edildi.

Olayla ilgili herhangi can kaybı yaşanmadı.

Kaynak: AA / Burak Uçar
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