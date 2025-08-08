Sapanca Gölü'nde Dalgıç Temizlik Çalışmalarında Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde yürütülen temizlik çalışmalarında dalgıç Melikcan Yenişen, gölde yaptığı temizlik sırasında yaşamını yitirdi. Arkadaşları tarafından hareketsiz bulunan Yenişen, hastaneye kaldırıldığında kurtarılamadı. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yenişen için taziye mesajı yayınladı.

Sakarya'da Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmalarına katılan dalgıç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Sapanca Gölü'ndeki temizlik çalışmalarında hizmet alımı yapılan firmadan dalgıç Melikcan Yenişen, göle daldı.

Yenişen'den bir süre haber alamayan arkadaşları göle girdi. Arkadaşları tarafından hareketsiz bulunan Yenişen, karaya çıkarıldı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yenişen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yayınladığı taziye mesajında, "SASKİ Genel Müdürlüğümüzde dalgıç hizmeti veren Melikcan Yenişen kardeşimizi görevi başında kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

