Sapanca Gölü'nde Büyüleyici Gün Doğumu Manzarası

Sapanca Gölü'nde Büyüleyici Gün Doğumu Manzarası
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Sapanca Gölü'nde Büyüleyici Gün Doğumu Manzarası
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Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde, sabah saatlerinde gün doğumu ve gölde oluşan yakamoz, ziyaretçilere muhteşem bir manzara sundu. Altın sarısından pembeye, mor ve turuncu tonların bir arada olduğu bu doğal tablo izleyenleri büyüledi.

Gün doğumu ve güneşin göle yansıttığı yakamoz mest etti

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca Gölü'nde sabahın ilk saatleriyle birlikte gün doğumu manzarası ve güneşin göle yansıttığı yakamoz mest etti.

Sakarya'da gün doğumu, Sapanca Gölü kenarında muazzam bir manzara sundu. Gölün sahil boyunca uzanan kıyıları, günün ilk ışıklarıyla birlikte farklı tonlarda renklerle boyandı. Altın sarısından pembeye, mor ve turuncu renklere kadar birçok tonun bir arada görüldüğü gün doğumunda adeta bir tablo ortaya çıktı. Sabahın ilk saatleriyle birlikte gün doğumu manzarası ve güneşin göle yansıttığı yakamoz mest etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORKUN KAYA - Güncel
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