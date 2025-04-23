Sapanca'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, bir kişi başından vurularak yaşamını yitirdi. Olay, arkadaşlarıyla birlikte balkonda otururken meydana geldi. İlgili ekipler hemen olay yerine intikal ederken, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla başından vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Güldibi Mahallesi Dilekli Caddesi Orman Sokak'ta tek katlı prefabrik evin balkonunda 4 arkadaşıyla oturan İ.Y. (29), kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunla başından yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde İ.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İki çocuk babası İ.Y'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay sırasında evde bulunan 4 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.