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Sapanca'da selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği kurtaran AFAD amiri, ninni söyleyip uyuttu! O anları anlattı

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Sapanca'da selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği kurtaran AFAD amiri, ninni söyleyip uyuttu! O anları anlattı Haber Videosunu İzle
Sapanca'da selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği kurtaran AFAD amiri, ninni söyleyip uyuttu! O anları anlattı
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 gün önceki selde Fevziye Mahallesi'nde mahsur kalan 8 kişilik aile, AFAD ekiplerinin dere üzerine kurduğu havai hatla kurtarıldı. Tahliye sırasında uyanan 8 aylık Zeynep bebeği ninni söyleyip pışpışlayarak yeniden uyutan AFAD Amiri Murat Ergül, bebeği annesine teslim ettikleri anın paha biçilemez bir mutluluk olduğunu söyledi.

  • Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan 8 kişilik aile, dere üzerine kurulan havai hatla kurtarıldı.
  • AFAD Doğada Arama Kurtarma Amiri Murat Ergül, tahliye sırasında uyanan 8 aylık Zeynep bebeği ninni söyleyip pışpış yaparak yeniden uyuttu.
  • Kurtarma operasyonunda aileden önce anne ve Ayaz adlı çocuk, ardından Zeynep bebek karşıya geçirildi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sel nedeniyle mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeği dere üzerine kurulan havai hatla kurtaran AFAD Amiri Murat Ergül, "Babalık içgüdüsüyle bebeğe ninni söyleyerek ve pışpış yaparak tekrar uyumasını sağladım. Onu tekrar uykusuna döndürmek bizi mutlu etti. Tabii en önemlisi de annemize bebeği teslim ettiğimiz zamanki paha biçilemez mutluluktu bizim için" dedi.

DERE ÜZERİNE HAVAİ HAT KURDULAR

Sakarya'da 2 gün önce etkili olan sağanak yağışlar sonrası Sapanca ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan aileyi AFAD ekipleri kurtardı. AFAD Sapanca Birlik Müdürlüğü'nde Doğada Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapan Murat Ergül ve ekip arkadaşları, dere üzerine kurulan havai hatla aileyi güvenli alana taşıdı. Ergül, kurtarma sırasında 8 aylık Zeynep bebeği de kucağına aldı. Uyuduğu sırada tahliye edilen bebek uyanınca Ergül, onu ninni söyleyip yeniden uyuttu.

BABALIK İÇGÜDÜSÜYLE NİNNİ SÖYLEDİ

Yaşadıklarını anlatan AFAD Sapanca Birlik Müdürlüğü'nde Doğada Arama Kurtarma Amiri Murat Ergül, "20 yıldır AFAD'da, Arama Kurtarma Amiri olarak görev yapıyorum. Malum sel nedeniyle Fevziye Mahallesi'nde fazlasıyla ihbar olmuştu. 8 kişilik bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine oraya intikal ettik. Su Üstü ve Doğada Arama Kurtarma ekipleri olarak müşterek bir çalışma gerçekleştirdik. Su Üstü Arama ekibinden bir kişinin karşıya geçmesi gerekiyordu. Mert Çömlekçi kardeşimiz yüzerek karşıya geçti. Devamında, havai hat dediğimiz sistemi kurduk ve diğer ekip arkadaşlarımızla karşıya geçtik. Daha sonra aileden önce anneyi karşıya geçirdik. Sonrasında Ayaz isimli çocuğu karşıya geçirdik. Ardından Zeynep bebeğe sıra geldi. İlk kucağıma aldığımda uyuyordu, uykusundaydı. Haliyle sisteme bağlarken uyandırmış olduk. Tekrar onu uyutmak istedim. Babalık içgüdüsüyle bebeğe ninni söyleyerek ve pışpış yaparak tekrar uyumasını sağladım. Bebeği tekrar uyutmanın mutluluğu vardı üzerimde. Gerçekten onu tekrar uykusuna döndürmek bizi mutlu etti. Tabii en önemlisi de annemize bebeği teslim ettiğimiz zamanki paha biçilemez mutluluktu bizim için." dedi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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