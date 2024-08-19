Sapanca'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı, hayatını kaybetti
Sapanca'nın S.E. (54) idaresindeki otomobil, İsa Erdem'in (21) kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise karakola götürüldü.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.
S.E. (54) idaresindeki 34 RA 5247 plakalı otomobil, Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Bağdat Caddesi'nde İsa Erdem'in (21) kullandığı 54 AIR 132 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesine kaldırılan Erdem, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.