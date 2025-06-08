Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Sapanca'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ceyhun K. ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

1) DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI; KAZA KAMERADA

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ceyhun K. (30), ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden Ceyhun K.'nin kontrolünü yitirdiği 54 ACD 477 plakalı motosiklet, devrildi. Kazada başını asfalt zemine çarpan Ceyhun K., ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ambulansla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ceyhun K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Kritik ipucu verildi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü markanın termosu hastanelik etti
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.