Sapanca'da Kardeş Kavgasında Kan Aktı: Ağabey Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kardeşinin başına sopayla vurduğu ağabeyi hayatını kaybetti.

Akçay Mahallesi'nde ikamet eden E.E (52) ile ağabeyi Yadikar E. (62) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.E, ağabeyinin başına sopayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yadikar E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli E.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.