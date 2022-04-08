Sapanca'da 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Kutlandı

Düzenlenen programa, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, Sapanca Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Tunç ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Sapanca Romanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanı Murat Tunç yaptı. Romanlar için böyle özel bir günün olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kendilerine özgü yaşamları, zengin kültürleriyle

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Romanlar, yaşadıkları her ülkede toplumun renkli bir parçasını oluşturmuşlardır. Türkiye coğrafyası da, tarih boyunca Romanlar ve Roman kültürünün gelişimi açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Kendilerine özgü yaşamları, zengin kültürleriyle toplumumuza katkılar sağlamıştır. Tüm Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Dünya Romanlar Gününü kutluyorum" diye belirtti. Program öğrenciler tarafından yapılan folklor gösterisi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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