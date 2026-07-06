Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir konaklama tesisinde havuza düşen 5 yaşındaki E.G., ailesi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, aile tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.
Uzunkum Mahallesi'ndeki bir konaklama tesisine ailesiyle tatile gelen E.G. (5) havuza düştü.
Ailesinin farketmesinin ardından havuzdan çıkarılan kız çocuğu, Sapanca Devlet Hastanesine götürüldü.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen E.G, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Murat Arapoğlu