Santorini Adası'nda deprem riskine karşı sivil koruma tedbirleri uygulanacak

Yunanistan'ın, birçok bakanlığın ortak kararıyla Santorini Adası'nda deprem riskine karşı önlemleri içeren bir dizi sivil koruma tedbirini uygulayacağı belirtildi.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma ile Ekonomi, İçişleri, Vatandaşı Koruma, Kalkınma, Turizm, Aile, Denizcilik ve Ada Politikaları bakanlıklarının ortak kararıyla Santorini Adası'nda sivil koruma tedbirleri yürürlüğe girdi.

Deprem uzmanlarından oluşan bir heyetin tavsiyeleri doğrultusunda alınan, deprem riskine karşı önlemleri içeren karar çerçevesinde, Ada'nın tehlikeli kabul edilen alanlarında yapılacak denetimlerle trafik yoğunluğu yaşanması önlenecek, belli bir bölge acil durum alanı olarak boş bırakılacak, araçların bölgeye park etmesi yasaklanacak.

Santorini Adası'nı da içine alacak şekilde Ege Denizi'nde Ocak 2025'te başlayan ve haftalarca süren sismik hareketlilik nedeniyle Santorini Adası ve çevre adalarda olağanüstü hal ilan edilmiş, okullarda eğitime haftalarca ara verilmişti.