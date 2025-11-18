Haberler

Şantiye Müdürü Göçük Altında Kaldı, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Şantiye Müdürü Göçük Altında Kaldı, Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın kurtarılması için tüm ekipler seferber oldu. Havanın yağışlı olması ve zeminin kayması, kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

'BÜTÜN EKİPLER ONU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR'

Sivas'ın Divriği ilçesinde şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ın (66) göçük altında kaldığı maden ocağı bölgesine gelen Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Madende 150 kişinin çalıştığını ve havanın yağışlı olduğu sırada göçüğün meydana geldiğini söyleyen Akbaş, "Şantiye müdürü, sahada olduğu sırada, toprak kayması sonucu göçük altında kalıyor. İki kayanın arasına düşüyor. Çalışma arkadaşı, saha sorumlusunu kurtarmaya çalışırken tekrar göçük devam ediyor. Kurtarmaya çalışan 2 kişi de bu süreçte yaralanıyor. Maalesef şantiye müdürünü kurtaramıyorlar. AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ettikten sonra çalışmaları sürdürmek istiyorlar. Fakat hem havanın karanlık olmasından dolayı hem de zeminin kaymaya devam etmesinden dolayı çalışmalara akşam ara verildi. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalar tekrar başladı. Sahada zemin durmuyor, toprak kaymaya devam ediyor. Çok sarp bir alan. Çalışmalar biraz daha uzun sürecek gibi duruyor. Bölgede AFAD, UMKE, jandarma, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden 2 profesör hocamız var. Onlar da zemini analiz ediyorlar. Olay anından hemen sonra ekipler alana intikal etti. Kangal'dan, Kemaliye'den, Divriği'den ekipler intikal etti. Ekip sayısından yana bir sorun yok. Şu an göçük altında şantiye sorumlumuz var. Bütün ekipler onu kurtarmaya çalışıyor. Dün akşam kayma devam ettiği için çalışmalar durduruldu. Bu kaygan zemin yüzünden çalışmalar hızlı ilerleyemiyor. Hocalarımız zemini analiz edecekler. Zemini analiz ettikten sonra da daha hızlı nasıl ulaşabiliriz, onun çalışmasını yapıyorlar. Zemin dengeye girmediği için şu an biraz sıkıntı var" dedi.

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüntüler dehşet verici! Türkiye'ye korku salan çete liderinin doğum günü sokakta silahlarla kutlandı

Türkiye'ye korku salan çete lideri için sokaklarda silahlı kutlama
Zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç itiraf: Kapıyı kilitleyip kebapçıya gittim

Zehirlenen Böcek ailesiyle ilgili korkunç itiraf: Kapıyı kilitleyip...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor

Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Vatandaşlık maaşı geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının yetişkin içerik üreticisi olduğu ortaya çıkan parti lideri istifa etti

Kızının yetişkin içerikleri ortaya çıkan parti lideri istifa etti
Aldatıldığı iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı

Aldatılan kadın ortalığı birbirine kattı! Her şey komşu kamerasında
Aziz Yıldırım sözünü tuttu, ilk gemi suya indirildi

Aziz Yıldırım sözünü tuttu
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Kızının yetişkin içerik üreticisi olduğu ortaya çıkan parti lideri istifa etti

Kızının yetişkin içerikleri ortaya çıkan parti lideri istifa etti
Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan Amazon Film Stüdyoları'nda işe girdi

Tescilli güzelin yeni işi herkesi şaşırttı, kamera önünde olmayacak
Adam grubunun solisti Mykhailo Klymenko komada! Eşi yardım çağrısı yaptı

Ünlü şarkıcı komada! Eşi maddi yardım ve dua istedi
Trump dünyanın beklediği Epstein imzasını attı

Trump dünyanın beklediği imzayı attı
Suriye ordusu ve YPG arasında şiddetli çatışma! Hayatını kaybeden askerler var

YPG yine saldırdı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor! Can kayıpları var
Galatasaray'ın eski yıldızı barbekü partisinde tutuklandı

Galatasaray'ın eski yıldızı barbekü partisinde tutuklandı
MHP'li Feti Yıldız'dan çok konuşulacak Öcalan sözleri

MHP'nin ağır topundan çok konuşulacak Öcalan çıkışı
Beşiktaş'tan Barcelona'ya Ter Stegen için ilk teklif

Barcelona'dan Süper Lig'e! Tüm dünya bu transferi konuşur
Mustafa Denizli, ''Onlar dışında herkesi yeneriz'' diyerek Türkiye'den güçlü 3 ülkeyi açıkladı

''Onlar hariç herkesi yeneriz'' diyerek Türkiye'den iyi 3 ülkeyi saydı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.