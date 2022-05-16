SANTEK'TEN 'YAPAY ZEKA' TEMALI TOPLANTI - Haberler

İZMİR (DHA) - İZMİR Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) toplantısı İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapay zeka temalı toplantıda, kentin bilişim ve inovasyon alanındaki yetkinliği değerlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, İzmir İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından, İzmir Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplantısı düzenlendi. 16-17 Mayıs tarihleri arasında İZQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde devam edecek 'yapay zeka' temalı etkinliğin açılış programına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Yusuf Baran, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler ve kamu kurum kuruluşları ve üniversite temsilcileri katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada bütün sektörlerin birbiriyle uyum içinde çalışmaya gayret ettiğinin altını çizen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir sanayi, ticaret, turizm, tarım gibi her alanda iddiası olan bir il. Her alanda Türkiye gelişti, İzmir de gelişti ancak bir alanda İzmir Türkiye'den daha hızlı gelişiyor. Bu alan bilişim ve inovasyondur. Bu alanda İzmir Türkiye'nin önünde gidiyor. Hazır ortaya çıkmış kapasiteyi ivmelendirecek çalışmalar yapmak gerekiyor dedi.

İzmir'in hem kurulan şirketler hem de kente yerleşen beyaz yakalılar bağlamında Türkiye'nin önünde olduğunu belirten Vali Köşger, Bu İzmir'de bir habitat oluştuğunu gösteren bir şey. İzmir'in yarışacağı Kayseri, Ankara, İstanbul değil, Barcelona, Los Angeles, Berlin'dir. İzmir oluşturacağımız yeni iklimle hem ülkeden hem de dünyadan en iddialı beyinleri buraya çekmelidir. İzmir'de 4 teknoparkımız var. 2'sinin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 'Darağacı' dediğimiz bölgeyi de bir teknoloji serbest bölgesi haline getirmekle ilgili fizibilite çalışmaları devam ediyor. İzmir'in Türkiye'nin teknoloji başkenti olacak çalışmaları yürütmemiz lazım. Konvansiyonel sektörü de unutmamak lazım. Pandemi bize üretim sektörünü de ihmal etmememiz gerektiğini gösterdi. Tarımı ihmal edilmeyecek bir sektör olduğunu 2 yılda yaşayarak gördük. Bunları teknoloji, inovasyon ve yenilikle buluşturup bir üst segmente taşıyacağız. Dünyanın neredeyse kan gölüne döndüğü ortamda ayaklarının üzerinde dirayetli bir devletimiz olmasa biz bunların hiçbirini yapamayız. Biz birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR'

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede konuşmasında, kendisinin bir sanayici olduğunu belirtip, Otomotiv endüstrisinin press hatları ve onlarla ilgili donanım ve transfer hatları yapan bir kurum olarak bu konu 50 yıldır iştirak ettiğimiz alanların başında geliyor. Sanayileşmenin ana etkenleri bilim, teknoloji ve ekonomidir. Teknoloji sürekli bir yenilikçi yaklaşım gerektirmektedir. Yenilikçi bilimin üreticisi olan üniversiteler ile sanayi sektörünün bakanlığımız koordinasyonunda bir araya gelmeleri ve ortak bir amaç doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir. Bilim ve sanayiyi bir araya getiren işbirliği mekanizmaları geçmişte olduğu gibi bugün de yürütülmektedir. Bakanlığımız taşra teşkilatını oluşturan 81 ilin sanayi ve teknoloji müdürlüklerinin merkezinde yer aldığı SANTEK bu amaçla oluşturulmuştur. Bilimsel ve teknolojik çalışmaların katma değere dönüştürüleceğine inandığımız SANTEK çalışmaları kapsamında AR-GE ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, AR-GE ve inovasyon destekleri hakkında kamunun bilgilendirilmesi, çalışma planlarının hazırlanarak takibinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır dedi.

'5 YIL İÇİNDE TÜM YAZILIMLARI DOMİNE ETMESİ BEKLENİYOR'

Tesis yapmanın sadece mekanik üretimle, sadece yazılımla da bitmediğini ifade eden Büyükdede, Artık bugün mekanik üretimler de yazılımın bir parçası haline geldi. Artık mekanik dizaynları yapabilmek çok kolaylaştı. Taleplere çok daha hızlı cevap verebilir hale geldik. Bu dönem hız dönemi. Donanımın kaç saniyede ürünü masaya koyması gerekiyor Bugün zamana karşı yarış var. Dünya birbiriyle kavga ediyor. Bu kavgada çok kaliteli materyal kullanabilen, hidrolik teknolojisinde ileri gitmiş olanlar kazanacak. Öbürleri silinecek. Biz bilişim vadileri kuruyoruz, AR-GE merkezlerini destekliyoruz. Türkiye çok iyi bir üretim merkezi haline geldi. Bu konuda üniversitelerimiz de yapısal bir değişim dönemine girdiler. Kendilerini yeniliyorlar. Yenileyemezlerse eriyecekler. Yeni dünyaya adapte olanlar ayakta kalacak. Bu devrimin önemli unsurlarından biri de yapay zeka. Yapay zeka, ulaşım, haberleşme gibi hayatımızın pek çok alanında yer almaktadır. Yapay zeka ekonomik büyüme konusunda iş yapış şekillerini hızla değiştirdiği için, hızla toplumsal faydaya çevrilmesi önemli yaklaşımlardan biri olacak. Yapay zekanın önümüzdeki 5 yıl içerisinde tüm yazılımları domine etmesi beklenmektedir ifadelerini kullandı.

'YENİ ÇAĞIN EN ÖNEMLİ HAMMADDESİ VERİDİR'

Yeni çağın en önemli hammaddesinin veri olduğunun altını çizen Büyükdede, Bazı araştırmalar 10 yıl içerisinde yapay zeka başta olmak üzere yıkıcı teknolojiler eliyle geliştirilecek dönüşüm neticesinde halihazırda 30 milyonluk toplam istihdamın 8 milyon kadarının insan gücüyle yapılamayacak işlerden oluşacağını, daha fazla iş alanının dijital etkinlik sahibi bireyler tarafından doldurulacağını göstermektedir. Yeni çağın en önemli hammaddesi veri ve veriye dayalı bütün akıllı sistemlerin temelinin yapay zeka olduğundan hareketle, ulusal yapay zeka stratejisi ve milli teknoloji hamlesi kalkınma hedefleri doğrultusunda sanayi üretiminden sosyal uygulamalara kadar yaşamın her alanında yapay zeka teknolojilerinden yararlanılması öncelikli hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Yürütülen uluslararası çalışmalarda aktif bir şekilde katılım sağlamayı hedeflemekteyiz. Uluslararası düzeyde yürütülen mevzuat ve standardizasyon çalışmaları ile ülkemizin çıkarlarının korunması büyük önem arz etmektedir. Yüksek yaşam standartları ve geniş çaplı üretim olanakları ile rekabet üstünlüğüne sahip İzmir'imiz, yerli ve yabancı yatırımcılara ideal bir yatırım ortamı sunmaktadır dedi.

'DEĞİŞİM KAÇINILMAZ'

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Dünya dönüşüyor, teknoloji gelişiyor bunun karşısında da değişim kaçınılmaz oluyor. Değişimin gerisinde kalmak mümkün değil. Kaybetmemek için, ihracat yapabilmek için değişimi yakinen takip etmemiz gerekiyor. Yapay zeka kalite yönetiminden ürün dizaynına ve iş sağlığı ve güvenliğine kadar tüm süreçlerde yer alıyor. Dünyanın en büyük firmaların yapay zekayı üretimlerin her aşamasında uyguladıklarını görüyoruz. Yapay zeka ile üretim hatalarında yüzde 20, toplam iş yükünde yüzde 50'lik büyük bir tasarruf sağlandığı tespit edilmiş. Yapay zekayı uygulayacak olanlar da neticede insan. Gelişmiş bilgiyle fark yaratan insanlara ihtiyaç duyduğumuz bir sürecin içindeyiz. Yeteneğe dayalı eğitimin ön plana çıktığını vurgulamak istiyorum diye konuştu.

'DÜNYA BAŞ DÖNDÜRÜCÜ BİR HIZLA GELİŞİYOR'

İZTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de bilgiye sahip olan bireyin girişimci ise yeni ekonominin temeli haline geldiğini söyledi. Teknolojinin ise yeni girişimlerin ortaya çıkması bakımından tetikleyici durumunda olduğunu vurgulayan Kızılgüneşler, Yapay zeka özel bir öneme sahip. İnsanoğlu, insansız sistemlerin yaygın olarak kullanıldığı bir dünyaya doğru yol alıyor. Yapay zeka, insanlar gibi akıllı ve bağımsız çalışabilen sistemler oluşturmaya başlar dedi.

İYTE Rektörü Yusuf Baran ise şunları söyledi 200 bin yıldır her birimiz arayış içindeyiz. Bu arayışın sonucu olarak 1760 yılında birinci sanayi devrimini gerçekleştirdik. Bu devrimin merkezi Londra'ydı. Tüm dünyadan çektiği beyinlerle devrimin en büyük katkısını Londra elde etti. İnsanoğlu bir sonraki sanayi devrimini gerçekleştirdi. Burada merkez Amerika'ya döndü. 2000'li yıllardan sonra tanımlayamadığımız bir karmaşa var artık. Sanayi 5.0 dedik ama ismini koyamadık. Ağır ürünlerin önemli olduğu bir dönemden fikirlerin önemine göç ettik. Dünya baş döndürücü bir hızla değişiyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini hazırlayan bizlerin üzerinde sorumluluk var.

HEDEF İZMİR'İN YAZILIMININ BAŞKENTİ YAPMAK

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin Bişar ise, SANTEK, 81 ilde her ilin kapasiteleri doğrultusunda yapılan bir etkinlikler dizisidir. İzmir'imizde tarım çok kuvvetli. İzmir iyi bir turizm ve ticaret şehri. İzmir aynı zamanda iyi bir sanayi şehri. Makine sektörünün, tekstil sektörünün, demir çelik sektörünün ve son zamanlarda enerji üretimi konusunda ikimizin öne çıktığını görüyoruz. İzmir eğitim ve teknoloji alt yapısında öne çıkıyor. İlimizde 80 ilden farklı olarak İzmir'in Türkiye'de yazılım başkenti olması, yazılımla ilgili bir merkez olunması için böyle bir program yapmaya karar verdik diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel