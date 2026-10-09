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Şanlıurfa Viranşehir'de düğün kavgasında yaralanan öğretmen Mustafa Yahsan öldü

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Şanlıurfa Viranşehir'de düğün kavgasında yaralanan öğretmen Mustafa Yahsan öldü
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğün salonunda başlayıp sokakta devam eden kavgada ağır yaralanan sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Yahsan'ın tartıştığı kuzeni M.Y. gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, düğün salonunda başlayıp sokakta devam eden kavgada ağır yaralanan sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili Yahsan'ın tartıştığı kuzeni M.Y. (47) gözaltına alındı.

Olay, dün Yenişehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Kuzen oldukları öğrenilen Mustafa Yahsan ile M.Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Davetlilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, bu kez Hürriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde yeniden başladı. Tartışma, kuzenlerin yakınlarının da karıştığı taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Yahsan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına darbe alan, ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yahsan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Yahsan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, kavgada yaralanan M.Y.'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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