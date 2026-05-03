Haberler

Şanlıurfa Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"(Birecik ilçesinde) Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır" - "Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir"

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik'te 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün Birecik ilçesinde gerçekleşen ani, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, binaların çatılarında hasar oluştuğu, ayrıca yer yer su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize baş sağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması

Söylediklerini duyanların tüyleri diken diken
Abdullah Gül ile ilgili 'adaylık' iddiasına Bülent Arınç'tan yalanlama

Abdullah Gül ile ilgili iddiaya son noktayı koydu
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Şampiyonluk maçı öncesi takım kaptanından tüyleri diken diken eden motivasyon konuşması

Söylediklerini duyanların tüyleri diken diken
Galatasaray'dan Gabriel Sara için karar: Bu parayı veren imzayı attırır

Galatasaray'dan son karar: 40 milyon Euro verildiği anda satılacak
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden