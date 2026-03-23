Şanlıurfa'da sağanak mağduru aileye destek sağlandı

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle evleri kullanılamaz hale gelen aileye destek sağlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, sağanağın ardından oluşan hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Selden en fazla etkilenen bölgelerden Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Ölmez ailesi de sel nedeniyle mağdur oldu.

Yoldan gelen suyun evlerinin duvarını yıkması sonucu eşyaları ve evleri tamamen kullanılamaz hale gelen Ölmez ailesi akrabalarının yanına yerleşti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ın talimatıyla ailenin acil ihtiyaçları giderildi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca destek sağlanan aileye kıyafet, nakit, eşya ve kira yardımı yapıldı.