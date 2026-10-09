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Şanlıurfa Suruç'ta yağma suçundan 5 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. 'Silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü M.Y. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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