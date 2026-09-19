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Şanlıurfa Suruç'ta borç yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Suruç'ta Yaylatepe Mahallesi'nde iki grup arasında borç meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi; yaralanan 1 kişi Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kırsal Yaylatepe Mahallesi'nde iki grup arasında borç meselesi yüzünden başlayan tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kavgada silahla yaralanan Baki Yıldırım'ın (38) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralanan Ahmet Ö. (58) ise sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA
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