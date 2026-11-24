Şanlıurfa Siverek'te yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağıyalankoz Mahallesi'nde bir çiftlikte çalışan 22 yaşındaki çoban, yem karma makinesine düştü. Sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde çobanın hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yem karma makinesine düşen çoban hayatını kaybetti.
Aşağıyalankoz Mahallesi'nde bir çiftlikte çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Samiullah Karimi (22), yem karma makinesine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Karimi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA