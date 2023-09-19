Şanlıurfa'nın ilçelerinde Gaziler Günü kutlandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Ceylanpınar ilçelerinde Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Ceylanpınar Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Emrah Uzun, Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Akgeyik, 1. Hudut Bölük Komutanı ve Garnizon Komutanı Piyade Üsteğmen Furkan Çalışkan, İlçe Emniyet Müdürü Arkın Aydın ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Halfeti Kent Meydanında düzenlenen törende ise Halfeti Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ile Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Jandarma Astsubay Çavuş Tuncay Gedik ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, gaziler ve şehit yakınları da katıldı.