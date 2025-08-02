Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Bozova'da etkili olan sağanak yağış, yolları su birikintileriyle kapladı ve bazı araçlar trafikte zor anlar yaşadı. Sıcaklık ise 40 derecenin üzerine çıktı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı ilçede etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.
Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Bazı araçlar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel