Olumsuz hava koşullarından etkilenen Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede dün olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olumsuz hava şartlarının okul binaları ve bahçelerinde yol açtığı hasarlar ile bunların giderilmesi ve onarımının yapılarak eğitime hazır hale getirilmesi ihtiyacı göz önüne alınarak, Birecik ve Viranşehir ilçelerimizdeki bütün eğitim kurumlarında 5 Mayıs 2026 Salı gününden itibaren eğitim ve öğretime 4 gün süreyle ara verilmiştir."