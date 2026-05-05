Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde fırtına sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde önceki gün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hasar gören mahallelerde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, hasarın giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kapanan yolların açılması, trafik ışıkları ve levhaların onarımı, okul ve kamu alanlarının kütük ve dallardan temizlenmesi gibi birçok noktada görev yapıyor.

Birecik-Halfeti kara yolunda yürütülen çalışmalar kapsamında, yola savrulan ağaç parçaları, kütük ve dallar temizlenerek ulaşım güvenli hale getirildi.