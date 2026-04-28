Şanlıurfa merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 5 ilde askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığınca, sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.