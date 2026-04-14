Şanlıurfa merkezli 8 ilde DEAŞ operasyonu: 18 tutuklama

ŞANLIURFA merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheliden 18'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. Geçen hafta Şanlıurfa merkezli olmak üzere Ankara, İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Aydın, Samsun ve İzmir'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonlar, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlendi. Baskınlarda gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

