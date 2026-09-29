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Şanlıurfa merkezli 5 ilde bilişim dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Şanlıurfa merkezli 5 ilde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılığa yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 5 ilde bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılığa yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında Şanlıurfa, İstanbul, Giresun, Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 9 banka ve 2 kripto para hesabında yapılan incelemede 877 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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