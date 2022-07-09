ŞANLIURFA - Kurban Bayramı namazı kılındı Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı. "Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti. Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan. Dergah Camisi'nde namazını eda ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Namaz sonrası ise vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı. AA / Yasin Dikme - Güncel Kurban Bayramı Şanlıurfa Adıyaman Malatya Güncel Haberler

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