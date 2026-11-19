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Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince, 1 Ocak-17 Kasım tarihlerinde narkotik suçlardan aranan 334 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yakalanan hükümlülerden 247'sinin 5 yıla kadar, 50'sinin 5-10 yıl arası, 37'sinin ise 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Öte yandan, aynı dönemde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütülen projeli dosya çalışmaları doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda 267 şüpheli tutuklandı.

Böylece yılın 1 Ocak-17 Kasım döneminde jandarmanın narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında ceza infaz kurumlarına gönderilen kişi sayısı 601 oldu.

Kaynak: AA