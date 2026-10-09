Haberler

Şanlıurfa Harran'da evinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Harran'da evinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde evinde elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kadının cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde evinde elektrik akımına kapılan Hatice Alkan (47), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde meydana geldi. Evinde akıma kapılan Hatice Alkan'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Alkan'a ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Alkan, acil serviste doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hatice Alkan'ın cenazesi, işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Arap Emrah'ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Evlerinden tek tek böyle alındılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sigaraya yeni yasaklar! Bu alanlarda içilemeyecek

Tiryakilere yeni yasaklar! Masada çay, elde sigara dönemi bitiyor
ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler

ABD'nin canlı yayında idam kararına peş peşe tepkiler
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif
İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim

İşte Türkiye'de en çok değiştirilen 10 soyisim
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güllü'nün kızı için karar: İşte verilen ceza

Barış Alper Yılmaz'ın kabus sezonu geri döndü

Böylesini kendisi bile beklemiyordu! Tam 3 yıl sonra yeniden...
Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu

Galatasaray taraftarı bu görüntüden hiç memnun kalmadı